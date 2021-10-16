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Взрыв в мечети Кандагара: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность

Автор: Сергей Пышкин

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Во время нападения погибли 62 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что во время пятничной молитвы на храм напали несколько террористов-смертников. В результате нападения погибли 62 человека, однако другие источники приводят другие цифры. По словам очевидцев, во время теракта прогремели два или три взрыва.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.

Правительство талибов обещает наказать террористов, а шииты, со своей стороны, просят о защите.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о взрыве, который прогремел в мечети на территории Кандагара.

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ИГИЛВзрывАфганистан