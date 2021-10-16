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Вибух в мечеті Кандагару: бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність

Автор: Сергій Пишкін

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в мечеті Бібі-Фатіма в Кандагарі. Під час нападу загинули 62 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що під час п'ятничної молитви на храм напали декілька терористів-смертників. Внаслідок нападу загинули 62 людини, однак інші джерела наводять інші цифри. За словами очевидців, під час теракту прогриміли два або три вибухи.

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад.

Уряд талібів обіцяє покарати терористів, а шиїти, зі свого боку, просять про захист.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про вибух, який прогримів в мечеті на території Кандагару.

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ІДІЛВибухАфганистан