Взрыв в Марганце: полиция задержала пострадавшего

Полиция Днепропетровской области задержала одного из пострадавших в результате взрыва гранаты в Марганце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, в ночь с 7 на 8 мая по месту жительства 48-летнего мужчины правоохранители провели обыски, в результате которого сотрудники уголовного розыска обнаружили гранату РГД-5. Боеприпас изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК.

Также полицейские проводят следственные действия, направленные на установление причастности мужчины к подрыву гранаты на улице Лермонтова.

Фото: граната РГД-5 (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 7 мая в городе Марганец Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения. Взрыв прогремел в 15:54 возле магазина на улице Лермонтова. Среди пострадавших оказался сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Позже количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Также полиция установила личность погибшего. Им оказался мужчина 1981 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Большая Новоселка Донецкой области местный житель погиб в результате взрыва снаряда, который он нашел на берегу реки. Сообщается, что правоохранители получили информацию о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей.