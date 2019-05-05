В Донецкой обл. мужчина подорвался на снаряде

Фото: место происшествия (dn.npu.gov.ua)

Мужчина пытался разобрать снаряд

В селе Большая Новоселка Донецкой области местный житель погиб в результате взрыва снаряда, который он нашел на берегу реки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители получили информацию о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"Установлено, что потерпевший за пределами поселка на берегу реки нашел снаряд, принес домой и начал его разбирать, что и вызвало взрыв", - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия. Также решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Несчастный случай) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. правоохранители изъяли арсенал оружия. В полиции рассказали, что во время патрулирования к сотрудникам полиции обратился местный житель, который сообщил, что им был выявлен арсенал оружия, на место была направлена следственно оперативная группа, которая занялась обследованием территории.