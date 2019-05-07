Количество пострадавших от взрыва в Марганце увеличилось

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет

Количество пострадавших в результате взрыва гранаты в Марганце Днепропетровской области увеличилось до пяти человек.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции.

Как сообщается, среди пострадавших сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет.

"Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция установила личность погибшего. Им оказался мужчина 1981 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот оружия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Напомним, взрыв гранаты произошел 7 мая в 15:54 возле магазина на улице Лермонтова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове 6 мая на проспекте Победы произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Как сообщалось, между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. В результате ссоры пострадал 35-летний мужчина.

Кроме того, в селе Большая Новоселка Донецкой области местный житель погиб в результате взрыва снаряда, который он нашел на берегу реки. Сообщается, что правоохранители получили информацию о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.