Взрыв в Киеве: в результате инцидента пострадали два человека

В результате взрыва в Киеве в одной из многоэтажек на Оболони пострадали два человека, передает "112 Украина" со ссылкой на данные столичной полиции.

Сообщается, что в результате взрыва в одной из многоэтажек на Оболони пострадали два человека, их доставили в больницу. Причиной конфликта в полиции назвали право собственности на квартиру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. Инцидент произошел на шестом этаже в подъезде дома на улице Приречной. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - добавили в полиции.