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Взрыв в Киеве: в результате инцидента пострадали два человека

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 15:56
Фото: последствия взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: последствия взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Взрыв в Киеве произошел в одной из многоэтажек на Оболони

В результате взрыва в Киеве в одной из многоэтажек на Оболони пострадали два человека, передает "112 Украина" со ссылкой на данные столичной полиции.  

Сообщается, что в результате взрыва в одной из многоэтажек на Оболони пострадали два человека, их доставили в больницу. Причиной конфликта в полиции назвали право собственности на квартиру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. Инцидент произошел на шестом этаже в подъезде дома на улице Приречной. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - добавили в полиции.

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Теги: Киев, пострадавшие, граната, Взрыв
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