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В Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 13:15
Фото: в Киеве произошел взрыв (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Фото: в Киеве произошел взрыв (facebook.com/artem.shevchenko.9)

По данным полиции, в доме могла взорваться осколочная граната

В Оболонском районе Киеве в подъезде одного из жилых домов произошел взрыв, информация о пострадавших уточняется. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что взрыв произошел на шестом этаже в подъезде одного из домов на улице Приречной. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник. Еще один военнослужащий Краматорского пограничного отряда получил ранения.

 

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Теги: Киев, граната, Взрыв
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