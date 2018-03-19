В Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов

В Оболонском районе Киеве в подъезде одного из жилых домов произошел взрыв, информация о пострадавших уточняется. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что взрыв произошел на шестом этаже в подъезде одного из домов на улице Приречной. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник. Еще один военнослужащий Краматорского пограничного отряда получил ранения.