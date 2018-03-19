Вибух у Києві: в результаті інциденту постраждали дві особи

В результаті вибуху в Києві в одній з багатоповерхівок на Оболоні постраждали дві особи, передає "112 Україна" з посиланням на дані столичної поліції.

Повідомляється, що в результаті вибуху в одній з багатоповерхівок на Оболоні постраждали дві людини, їх доставили до лікарні. Причиною конфлікту в поліції назвали право власності на квартиру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві стався вибух в під'їзді одного з житлових будинків. Інцидент стався на шостому поверсі будинку на вулиці Прирічній. За даними поліції, під час конфлікту між господарем однієї з квартир і невідомими почалася бійка, після чого пролунав вибух, імовірно, осколкової гранати.

"На місці виявлено сліди крові. Невідомі зникли. Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються з власником квартири, який в результаті інциденту не постраждав", - додали в поліції.