ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибух у Кабулі: загинули четверо морських піхотинців США, ще троє поранені

Новость на русском →
Кабул, Четвер 26 серпня 2021 20:26
Вибух у Кабулі: загинули четверо морських піхотинців США, ще троє поранені Фото: під час вибуху в Кабулі загинули морпіхи США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Четверо морських піхотинців США загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула. Ще троє американських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Видання уточнює, що про загибель чотирьох морських піхотинців повідомив персоналу дипмісії США в Кабулі посол. Він також уточнив, що в результаті вибуху поранення отримали троє військових.

Крім того, кореспондент видання посилається на представників американської влади, знайомих з ситуацією.

Нагадаємо, раніше Пентагон підтвердив загибель громадян США біля аеропорту Кабула.

Відзначимо, в італійський хірургічний центр в Кабулі emergency надійшло близько 60 поранених, шестеро з них померли.

Додамо, вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула сталося кілька вибухів. В одному з випадків террорист-смертник підірвав себе у натовпі, в іншому - вибухнув замінований автомобіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул Вибух
NEWS
Президент Латвії про вступ Україна в ЄС: потрібно переконати скептично налаштовані країни
Президент Латвії про вступ Україна в ЄС: потрібно переконати скептично налаштовані країни
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років