Вибух у Кабулі: загинули четверо морських піхотинців США, ще троє поранені
Четверо морських піхотинців США загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула. Ще троє американських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Видання уточнює, що про загибель чотирьох морських піхотинців повідомив персоналу дипмісії США в Кабулі посол. Він також уточнив, що в результаті вибуху поранення отримали троє військових.
Крім того, кореспондент видання посилається на представників американської влади, знайомих з ситуацією.
Нагадаємо, раніше Пентагон підтвердив загибель громадян США біля аеропорту Кабула.
Відзначимо, в італійський хірургічний центр в Кабулі emergency надійшло близько 60 поранених, шестеро з них померли.
Додамо, вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула сталося кілька вибухів. В одному з випадків террорист-смертник підірвав себе у натовпі, в іншому - вибухнув замінований автомобіль.