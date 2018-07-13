Вибух на хімзаводі в Китаї: 19 людей загинули, 12 поранені

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 05:25
Фото: вибух на заводі в Китаї (twitter.com/PDChina)
Фото: вибух на заводі в Китаї (twitter.com/PDChina)

Вибух пролунав у четвер ввечері на заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань

У Китаї на хімічному заводі в місті Ібінь ввечері в четвер, 12 липня, прогримів вибух, в результаті чого 19 людей загинули, 12 отримали поранення. Про це повідомила місцева влада, передає Xinhua.

"Вибух стався близько 18:30 вечора (13:30 за Києвом, - ред.) у четвер на хімічному заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань, місті Ібінь", - повідомили в управлінні з безпеки праці провінції.

За інформацією влади, стан постраждалих стабільний.

Причини події поки невідомі, розпочато розслідування інциденту.

За інформацією агентства, завод належав компанії Hengda, що спеціалізується на хімічній продукції.

Вибух на хімзаводі в Китаї: 19 людей загинули, 12 поранені
Вибух на хімзаводі в Китаї: 19 людей загинули, 12 поранені
 

Фото: вибух на заводі в Китаї

Нагадаємо, в Єгипті під час вибуху двох паливних резервуарів біля міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 людей, всіх їх госпіталізували. Пожежа сталася на складі хімічної компанії Heliopolis Chemical Industries.

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Теги:  Китай,  завод,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС