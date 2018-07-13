Вибух на хімзаводі в Китаї: 19 людей загинули, 12 поранені

Вибух пролунав у четвер ввечері на заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань

У Китаї на хімічному заводі в місті Ібінь ввечері в четвер, 12 липня, прогримів вибух, в результаті чого 19 людей загинули, 12 отримали поранення. Про це повідомила місцева влада, передає Xinhua.

"Вибух стався близько 18:30 вечора (13:30 за Києвом, - ред.) у четвер на хімічному заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань, місті Ібінь", - повідомили в управлінні з безпеки праці провінції.

За інформацією влади, стан постраждалих стабільний.

Причини події поки невідомі, розпочато розслідування інциденту.

За інформацією агентства, завод належав компанії Hengda, що спеціалізується на хімічній продукції.

Фото: вибух на заводі в Китаї

Нагадаємо, в Єгипті під час вибуху двох паливних резервуарів біля міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 людей, всіх їх госпіталізували. Пожежа сталася на складі хімічної компанії Heliopolis Chemical Industries.