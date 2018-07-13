Вибух на хімзаводі в Китаї: 19 людей загинули, 12 поранені
Вибух пролунав у четвер ввечері на заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань
У Китаї на хімічному заводі в місті Ібінь ввечері в четвер, 12 липня, прогримів вибух, в результаті чого 19 людей загинули, 12 отримали поранення. Про це повідомила місцева влада, передає Xinhua.
"Вибух стався близько 18:30 вечора (13:30 за Києвом, - ред.) у четвер на хімічному заводі Hengda в індустріальному парку в провінції Сичуань, місті Ібінь", - повідомили в управлінні з безпеки праці провінції.
За інформацією влади, стан постраждалих стабільний.
Причини події поки невідомі, розпочато розслідування інциденту.
За інформацією агентства, завод належав компанії Hengda, що спеціалізується на хімічній продукції.
Фото: вибух на заводі в Китаї
Нагадаємо, в Єгипті під час вибуху двох паливних резервуарів біля міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 людей, всіх їх госпіталізували. Пожежа сталася на складі хімічної компанії Heliopolis Chemical Industries.