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Взрыв на химзаводе в Германии: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего

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Берлин, Вторник 03 августа 2021 20:03
Взрыв на химзаводе в Германии: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего Фото: взрыв в Леверкузене: обнаружено тело еще одного погибшего (twitter.com/Kai3k)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тело еще одного погибшего обнаружено на месте взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Таким образом число жертв трагедии выросло до шести. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswep.

Как сообщили изданию в прокуратуре Кельна, спустя неделю после взрыва на химзаводе в Леверкузене обнаружено тело еще одного погибшего.

"Погибший был опознан", - отметили в прокуратуре.

По данным полиции Кельна, в результате взрыва по меньшей мере погибли шесть человек, еще один все еще числится пропавшим без вести.

Напомним, 27 июля на территории химзавода в Германии произошел мощный взрыв.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших. Через несколько дней число жертв выросло до пяти человек, еще двое считались пропавшими без вести.

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