Взрыв на химзаводе в Германии: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего

Тело еще одного погибшего обнаружено на месте взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Таким образом число жертв трагедии выросло до шести. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswep .

Как сообщили изданию в прокуратуре Кельна, спустя неделю после взрыва на химзаводе в Леверкузене обнаружено тело еще одного погибшего.

"Погибший был опознан", - отметили в прокуратуре.

По данным полиции Кельна, в результате взрыва по меньшей мере погибли шесть человек, еще один все еще числится пропавшим без вести.