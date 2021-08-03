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Вибух на хімзаводі в Німеччині: під завалами виявили тіло ще одного загиблого

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Берлін, Вівторок 03 серпня 2021 20:03
Вибух на хімзаводі в Німеччині: під завалами виявили тіло ще одного загиблого Фото: вибух у Леверкузені: виявлено тіло ще одного загиблого (twitter.com/Kai3k)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тіло ще одного загиблого виявлено на місці вибуху на хімічному заводі в німецькому Леверкузені. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до шести. Ще одна людина досі вважається зниклим безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newswep.

Як повідомили виданню в прокуратурі Кельна, через тиждень після вибуху на хімзаводі в Леверкузені виявлено тіло ще одного загиблого.

"Загиблий був упізнаний", - зазначили в прокуратурі.

За даними поліції Кельна, в результаті вибуху щонайменше загинули шестеро людей, ще один все ще числиться зниклим безвісти.

Нагадаємо, 27 липня на території хімзаводу у Німеччині стався потужний вибух.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого і 16 постраждалих. Через кілька днів кількість жертв зросла до п'яти осіб, ще двоє вважалися зниклими безвісти.

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