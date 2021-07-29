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Число жертв взрыва на химзаводе в Германии снова увеличилось

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ЛЕВЕРКУЗЕН, Четверг 29 июля 2021 18:16
Число жертв взрыва на химзаводе в Германии снова увеличилось Фото: взрыв в Леверкузене (twitter.com/Kai3k)
Автор: РБК-Украина

Число погибших при взрыве и пожаре на химическом заводе в немецком Леверкузене возросло до пяти человек. До сих пор пропавшими без вести считаются два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Помимо поиска новых пропавших без вести, все большее внимание привлекает вопрос о причине взрыва. В полиции Кельна была создана следственная группа.

Прокуратура проводит расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в убийстве по неосторожности и причинении взрыва по неосторожности.

Однако следователи готовятся к сложным условиям работы на химзаводе Леверкузена - операция, вероятно, займет несколько дней.

"Доступ к месту повреждения по-прежнему возможен только в очень ограниченном объеме для спасателей и пожарных следователей", - пояснили в полиции.

Например, для получения обзора используются беспилотники. Однако в приоритете остается поиск пропавших людей.

Напомним, на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.

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