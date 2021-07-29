Число жертв взрыва на химзаводе в Германии снова увеличилось

Число погибших при взрыве и пожаре на химическом заводе в немецком Леверкузене возросло до пяти человек. До сих пор пропавшими без вести считаются два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Помимо поиска новых пропавших без вести, все большее внимание привлекает вопрос о причине взрыва. В полиции Кельна была создана следственная группа.

Прокуратура проводит расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в убийстве по неосторожности и причинении взрыва по неосторожности.

Однако следователи готовятся к сложным условиям работы на химзаводе Леверкузена - операция, вероятно, займет несколько дней.

"Доступ к месту повреждения по-прежнему возможен только в очень ограниченном объеме для спасателей и пожарных следователей", - пояснили в полиции.