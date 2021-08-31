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Взрыв на химзаводе в Германии: названа причина

Автор: Наталья Скороход

Стала известна причина взрыва на химзаводе в Германии, который произошел 27 июля. О ней рассказали власти со ссылкой на промежуточный отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии, вероятно, был вызван химической реакцией внутри резервуара для хранения отходов.

Также

промышленной зоне химпарка Леверкузена произошел взрыв. В центре обработки отходов компании Currenta загорелись резервуары с хлорированными растворителями. В результате взрыва погибли и получили ранение люди. Также

Напомним о взрыве на химзаводе в Германии. Облако дыма было видно за несколько километров.

Также сообщалось о погибших в результате взрыва.

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ГерманияВзрыв