Взрыв на химзаводе в Германии: названа причина

Стала известна причина взрыва на химзаводе в Германии , который произошел 27 июля. О ней рассказали власти со ссылкой на промежуточный отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

промышленной зоне химпарка Леверкузена произошел взрыв. В центре обработки отходов компании Currenta загорелись резервуары с хлорированными растворителями. В результате взрыва погибли и получили ранение люди. Также

Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии, вероятно, был вызван химической реакцией внутри резервуара для хранения отходов.

Напомним о взрыве на химзаводе в Германии. Облако дыма было видно за несколько километров.

Также сообщалось о погибших в результате взрыва.