Взрыв на химзаводе в Германии: названа причина

Стала известна причина взрыва на химзаводе в Германии, который произошел 27 июля. О ней рассказали власти со ссылкой на промежуточный отчет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии, вероятно, был вызван химической реакцией внутри резервуара для хранения отходов.
Также
промышленной зоне химпарка Леверкузена произошел взрыв. В центре обработки отходов компании Currenta загорелись резервуары с хлорированными растворителями. В результате взрыва погибли и получили ранение люди. Также
Напомним о взрыве на химзаводе в Германии. Облако дыма было видно за несколько километров.
Также сообщалось о погибших в результате взрыва.