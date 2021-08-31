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Вибух на хімзаводі в Німеччині: названа причина

Автор: Наталья Скороход

Стала відома причина вибуху на хімзаводі в Німеччині, який стався 27 липня. Про неї розповіла влада з посиланням на проміжний звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Вибух на заводі з переробки відходів у Німеччині, ймовірно, був викликаний хімічною реакцією всередині резервуара для зберігання відходів.

Також

промисловій зоні хімпарку Леверкузена стався вибух. У центрі обробки відходів компанії Currenta загорілися резервуари з хлорованими розчинниками. В результаті вибуху загинули і отримали поранення люди. Також

Нагадаємо про вибух на хімзаводі в Німеччині. Хмара диму було видно за кілька кілометрів.

Також повідомлялося про загиблих в результаті вибуху.

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