Взрыв на химзаводе в Германии: названа причина
Стала известна причина взрыва на химзаводе в Германии, который произошел 27 июля. О ней рассказали власти со ссылкой на промежуточный отчет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии, вероятно, был вызван химической реакцией внутри резервуара для хранения отходов.
Предварительные результаты, представленные администрацией округа Кельна, предполагают, что химическая реакция вероятно привела к самонагреву и быстрому нагреву отработанной жидкости в резервуаре для хранения № 3, что привело к увеличению давления, которое резервуар не выдержал.
"Весь процесс прошел так быстро, что механизмы безопасности уже не могли снимать давление. Когда давление превысило расчетное давление в цистерне, она взорвалась" , - говорится в предварительном отчете.
Также правительство Кельнского района заявило, что ожидает дальнейшего анализа от экспертов, прежде чем сможет сделать окончательные выводы о причине взрыва.
27 июля в промышленной зоне химпарка Леверкузена произошел взрыв. В центре обработки отходов компании Currenta загорелись резервуары с хлорированными растворителями. В результате взрыва погибли и получили ранение люди. Также в окружающую среду попало значительное количество вредных частиц.
Напомним о взрыве на химзаводе в Германии. Облако дыма было видно за несколько километров.
Также сообщалось о погибших в результате взрыва.