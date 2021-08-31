Взрыв на химзаводе в Германии: названа причина

Стала известна причина взрыва на химзаводе в Германии , который произошел 27 июля. О ней рассказали власти со ссылкой на промежуточный отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии, вероятно, был вызван химической реакцией внутри резервуара для хранения отходов.

Предварительные результаты, представленные администрацией округа Кельна, предполагают, что химическая реакция вероятно привела к самонагреву и быстрому нагреву отработанной жидкости в резервуаре для хранения № 3, что привело к увеличению давления, которое резервуар не выдержал.

"Весь процесс прошел так быстро, что механизмы безопасности уже не могли снимать давление. Когда давление превысило расчетное давление в цистерне, она взорвалась" , - говорится в предварительном отчете.

Также правительство Кельнского района заявило, что ожидает дальнейшего анализа от экспертов, прежде чем сможет сделать окончательные выводы о причине взрыва.