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Вибух на хімзаводі в Німеччині: названа причина

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Німеччина, Вівторок 31 серпня 2021 00:48
Вибух на хімзаводі в Німеччині: названа причина Фото: відома причина вибуху на хімзаводі в Німеччині (twitter.com/Kai3k)
Автор: Наталья Скороход

Стала відома причина вибуху на хімзаводі в Німеччині, який стався 27 липня. Про неї розповіла влада з посиланням на проміжний звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Вибух на заводі з переробки відходів у Німеччині, ймовірно, був викликаний хімічною реакцією всередині резервуара для зберігання відходів.

Попередні результати, представлені адміністрацією округу Кельна, припускають, що хімічна реакція ймовірно призвела до самонагрівання і швидкого нагрівання відпрацьованої рідини в резервуарі для зберігання № 3, що призвело до збільшення тиску, який резервуар не витримав.

"Весь процес пройшов так швидко, що механізми безпеки вже не могли знімати тиск. Коли тиск перевищив розрахунковий тиск в цистерні, вона вибухнула", - йдеться в попередньому звіті.

Також уряд Кельнського району заявив, що очікує подальшого аналізу від експертів, перш ніж зможе зробити остаточні висновки про причину вибуху.

27 липня в промисловій зоні хімпарку Леверкузена стався вибух. У центрі обробки відходів компанії Currenta загорілися резервуари з хлорованими розчинниками. В результаті вибуху загинули і отримали поранення люди. Також у навколишнє середовище потрапила значна кількість шкідливих частинок.

Нагадаємо про вибух на хімзаводі в Німеччині. Хмара диму було видно за кілька кілометрів.

Також повідомлялося про загиблих в результаті вибуху.

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