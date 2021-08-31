Вибух на хімзаводі в Німеччині: названа причина

Стала відома причина вибуху на хімзаводі в Німеччині , який стався 27 липня. Про неї розповіла влада з посиланням на проміжний звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Вибух на заводі з переробки відходів у Німеччині, ймовірно, був викликаний хімічною реакцією всередині резервуара для зберігання відходів.

Попередні результати, представлені адміністрацією округу Кельна, припускають, що хімічна реакція ймовірно призвела до самонагрівання і швидкого нагрівання відпрацьованої рідини в резервуарі для зберігання № 3, що призвело до збільшення тиску, який резервуар не витримав.

"Весь процес пройшов так швидко, що механізми безпеки вже не могли знімати тиск. Коли тиск перевищив розрахунковий тиск в цистерні, вона вибухнула", - йдеться в попередньому звіті.

Також уряд Кельнського району заявив, що очікує подальшого аналізу від експертів, перш ніж зможе зробити остаточні висновки про причину вибуху.