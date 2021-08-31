Вибух на хімзаводі в Німеччині: названа причина
Стала відома причина вибуху на хімзаводі в Німеччині, який стався 27 липня. Про неї розповіла влада з посиланням на проміжний звіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Вибух на заводі з переробки відходів у Німеччині, ймовірно, був викликаний хімічною реакцією всередині резервуара для зберігання відходів.
Попередні результати, представлені адміністрацією округу Кельна, припускають, що хімічна реакція ймовірно призвела до самонагрівання і швидкого нагрівання відпрацьованої рідини в резервуарі для зберігання № 3, що призвело до збільшення тиску, який резервуар не витримав.
"Весь процес пройшов так швидко, що механізми безпеки вже не могли знімати тиск. Коли тиск перевищив розрахунковий тиск в цистерні, вона вибухнула", - йдеться в попередньому звіті.
Також уряд Кельнського району заявив, що очікує подальшого аналізу від експертів, перш ніж зможе зробити остаточні висновки про причину вибуху.
27 липня в промисловій зоні хімпарку Леверкузена стався вибух. У центрі обробки відходів компанії Currenta загорілися резервуари з хлорованими розчинниками. В результаті вибуху загинули і отримали поранення люди. Також у навколишнє середовище потрапила значна кількість шкідливих частинок.
Нагадаємо про вибух на хімзаводі в Німеччині. Хмара диму було видно за кілька кілометрів.
Також повідомлялося про загиблих в результаті вибуху.