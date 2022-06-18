Взрыв в Херсоне: ранен один из ключевых коллаборантов

Во время сегодняшнего взрыва в Херсоне ранен начальник 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов. Он ранен в обе ноги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.
"В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на дереве и управлялось дистанционно", - цитирует Геращенко сообщение одного из российских пропагандистов.
Добавим, что Соболеву еще в мае объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. За государственную измену в условиях военного положения начальнику колонии грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.
Как сообщалось, недавно в Чернобаевке (Херсонская область), которая находится под временной оккупацией российских войск, произошел взрыв в районе местного рынка. Есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, ранее украинская сторона сообщила о взрыве в подъезде жилого дома на улице Курчатова в Энергодаре. В момент инцидента там находился самопровозглашенный "мэр" Андрей Шевчик, которого с ранениями увезли в больницу. Ранения получили и два его телохранителя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.