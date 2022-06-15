В Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка: есть погибшие и травмированные
Архивное фото: в Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка (mil.in.ua)
В Чернобаевке (Херсонская область), которая находится под временной оккупацией российских войск, произошел взрыв в районе местного рынка. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется, сообщили местные жители", - информирует издание.
Напомним, недавно ВСУ в очередной раз нанесли удар по позициям российских войск в Чернобаевке. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.
Стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.
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