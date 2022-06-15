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В Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка: есть погибшие и травмированные

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Чернобаевка, Среда 15 июня 2022 10:52
В Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка: есть погибшие и травмированные Архивное фото: в Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернобаевке (Херсонская область), которая находится под временной оккупацией российских войск, произошел взрыв в районе местного рынка. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется, сообщили местные жители", - информирует издание.

Напомним, недавно ВСУ в очередной раз нанесли удар по позициям российских войск в Чернобаевке. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.

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