Взрыв гранаты в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных дела

В воскресенье, 8 августа мужчина на территории комбината в городе Кривой Рог взорвал гранаты . По факту взрыва полиция открыла два уголовных производства.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Так, по информации правоохранителей, было возбуждено два уголовных дела по:

Напомним, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.

В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.

Прохожие граждане не пострадали.

Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.