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Взрыв гранаты в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных дела

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Кривой Рог, Понедельник 09 августа 2021 10:12
Взрыв гранаты в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных дела Фото: полиция возбудила два уголовных дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 8 августа мужчина на территории комбината в городе Кривой Рог взорвал гранаты. По факту взрыва полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, по информации правоохранителей, было возбуждено два уголовных дела по:

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов);
  • ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: изъятые предметы в результате обысков в квартире подозреваемого (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.

В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.

Прохожие граждане не пострадали.

Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.

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Кривой Рог силовики Взрыв
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