Взрыв гранаты в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных дела
В воскресенье, 8 августа мужчина на территории комбината в городе Кривой Рог взорвал гранаты. По факту взрыва полиция открыла два уголовных производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Так, по информации правоохранителей, было возбуждено два уголовных дела по:
- ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов);
- ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.
В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.
Прохожие граждане не пострадали.
Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.