Вибух гранати в Кривому Розі: поліція відкрила дві кримінальні справи
У неділю, 8 серпня чоловік на території комбінату у місті Кривий Ріг підірвав гранати. За фактом вибуху поліція відкрила два кримінальні провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Так, за інформацією правоохоронців, було порушено дві кримінальні справи за:
- ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів);
- ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 8 серпня ввечері біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого жителя вибухнула граната.
В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу. Його доставили в місцеву лікарню.
Перехожі громадяни не постраждали.
Також в мережі з'явилося відео інциденту. На ньому видно як правоохоронці підходять до чоловіка, однак після того, як з рук чоловіка випала граната поліцейські відбігли від нього і стався вибух.