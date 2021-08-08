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Появилось видео с места подрыва мужчины в Кривом Роге. Полиция уже начала расследование

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Кривой Рог, Воскресенье 08 августа 2021 21:46
Появилось видео с места подрыва мужчины в Кривом Роге. Полиция уже начала расследование Фото: В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатами (opentv.media)
Автор: РБК-Украина

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.

В результате взрыва прохожие граждане не пострадали.

Сейчас на месте работают правоохранители. Все обстоятельства дела выясняются.

Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.

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