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Взрыв в Германии: число пострадавших резко возросло, появился первый погибший

Автор: Анастасия Рокитна

На западе Германии (город Леверкузен) произошел мощный взрыв на крупнейшем в Европе заводе по химической промышленности. В результате взрыва пострадали минимум 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на FR.de.

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Основное возгорание потушено, однако пожарные продолжают бороться с дополнительными очагами.


Причина случившегося не установлена, ведется расследование. Полиция Леверкузена предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.

Кроме того, в результате взрыва появился первый погибший.

Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва в Германии.

РБК-Украина сегодня писало, что на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.

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ГерманияВзрывхимзавод