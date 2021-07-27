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Вибух у Німеччині: кількість постраждалих різко зросла, з'явився перший загиблий

Автор: Анастасія Рокитна

На заході Німеччини (місто Леверкузен) стався потужний вибух на найбільшому в Європі заводі з хімічної промисловості. В результаті вибуху постраждали мінімум 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FR.de.

Четверо з постраждалих перебувають у важкому стані.

Основне загоряння загашено, проте пожежники продовжують боротися з додатковими вогнищами.


Причина того, що сталося, не встановлена, ведеться розслідування. Поліція Леверкузена попередила жителів про необхідність тримати двері і вікна закритими, а також закликала не залишати свої будинки.

Крім того, в результаті вибуху з'явився перший загиблий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох постраждалих в результаті вибуху в Німеччині.

РБК-Україна сьогодні писало, що на хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух.

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ГерманияВибуххимзавод