ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв в Леверкузене: два человека серьезно ранены, еще 5 пропали без вести

Новина українською →
Леверкузен, Вторник 27 июля 2021 13:15
Взрыв в Леверкузене: два человека серьезно ранены, еще 5 пропали без вести Фото: взрыв в Леверкузене (twitter.com/Kai3k)
Автор: РБК-Украина

В результате мощного взрыва в Леверкузене (Германии) на химической промышленной площадке пострадали два человека. Местонахождение еще пятерых не могут установить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.

Сообщается, что взрыв произошел на мусоросжигающем предприятии в районе Бюрриг. На месте работают спасатели, сирены уже оповестили население об опасности.

"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, по крайней мере двое из них - серьезно. В настоящее время они госпитализированы. Местонахождение пятерых сотрудников пока не установлено", - говорится в сообщении.

Отметим, по первоначальной информации, взрыв произошел на заводе концерна Bayer, но эти данные не подтвердились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Взрыв
NEWS
Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%
Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса