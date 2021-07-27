Взрыв в Леверкузене: два человека серьезно ранены, еще 5 пропали без вести

В результате мощного взрыва в Леверкузене (Германии) на химической промышленной площадке пострадали два человека. Местонахождение еще пятерых не могут установить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Currenta , которой принадлежит аварийная промзона Chempark.

Сообщается, что взрыв произошел на мусоросжигающем предприятии в районе Бюрриг. На месте работают спасатели, сирены уже оповестили население об опасности.

"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, по крайней мере двое из них - серьезно. В настоящее время они госпитализированы. Местонахождение пятерых сотрудников пока не установлено", - говорится в сообщении.