Взрыв в Леверкузене: два человека серьезно ранены, еще 5 пропали без вести
В результате мощного взрыва в Леверкузене (Германии) на химической промышленной площадке пострадали два человека. Местонахождение еще пятерых не могут установить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.
Сообщается, что взрыв произошел на мусоросжигающем предприятии в районе Бюрриг. На месте работают спасатели, сирены уже оповестили население об опасности.
"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, по крайней мере двое из них - серьезно. В настоящее время они госпитализированы. Местонахождение пятерых сотрудников пока не установлено", - говорится в сообщении.
Отметим, по первоначальной информации, взрыв произошел на заводе концерна Bayer, но эти данные не подтвердились.