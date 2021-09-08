Взрыв газа в российском Ногинске: 6 человек числятся без вести пропавшими

Шесть человек пропали без вести в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Это жильцы смежных квартир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Отметим, что взрыв произошел в семь утра по киевскому времени. Это привело к обрушению второго, третьего и частично четвертого этажа. Всего повреждено 24 квартиры.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, в результате взрыва погибли 2 человека, еще 15 человек пострадали, среди них двое в тяжелом состоянии.

Более 170 человек были эвакуированы, еще трое могут находиться под завалами, а шестеро - числятся без вести пропавшими.