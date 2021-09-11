ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв газа в российском Ельце: погибли три человека, среди них ребенок

Новина українською →
Елец, Суббота 11 сентября 2021 06:11
Взрыв газа в российском Ельце: погибли три человека, среди них ребенок Фото: в России произошел взрыв в жилом доме (mchs.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших при взрыве в многоквартирном двухэтажном доме в российском Ельце достигло трех. Среди них - один ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Продолжаются поиски еще одного человека.

"Обнаружены еще два тела. Одно из них извлечено", - сказал представитель администрации Елецкого района.

Ранее МЧС сообщило, что спасатели достали тело женщины. Пострадали шесть человек. Четверо из них остаются в больнице, в том числе один ребенок.

Взрыв произошел сегодня, 11 сентября, ночью. Предварительно, основная причина - утечка газа из-за неисправности газового оборудования, "либо халатности при обращении с ним". Также проверяется версия детонации газового баллона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв
NEWS
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси