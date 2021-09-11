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Вибух газу в російському Єльці: загинули три людини, серед них дитина

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Єлець, Субота 11 вересня 2021 06:11
Вибух газу в російському Єльці: загинули три людини, серед них дитина Фото: у Росії стався вибух у житловому будинку (mchs.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих під час вибуху в багатоквартирному двоповерховому будинку в російському Єльці досягла трьох. Серед них-одна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Тривають пошуки ще однієї людини.

"Виявлено ще два тіла. Одне з них вилучено", - сказав представник адміністрації Єлецького району.

Раніше МНС повідомило, що рятувальники дістали тіло жінки. Постраждали шестеро людей. Четверо з них залишаються в лікарні, в тому числі одна дитина.

Вибух стався сьогодні, 11 вересня, вночі. Попередньо, основна причина - витік газу через несправність газового обладнання, "або недбалість при поводженні з ним". Також перевіряється версія детонації газового балона.

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