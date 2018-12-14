Взрыв в Фастове: возле дома развернули 2 пункта обогрева

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

ГСЧС разбирает завал на третьем этаже здания

Возле дома в Фастове, где произошел взрыв, развернули 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГСЧС.

Как сообщается, ликвидация последствий инцидента продолжается.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасателями ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже здания. Вблизи дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного осмотра поврежденного дома, определено, что правая половина 4 и 5 подъезда находятся в аварийном состоянии, доступ жильцов в квартиры запрещен.

Сообщается, что водоснабжение к дому подключено, постепенно проводится подключение к электроснабжению.

На 8 часлв 15 декабря 2018 года запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению.

"После завершения поисково-спасательных работ жильцам 1-3 и части 4 подъезда будет предоставлено разрешение на возвращение в собственные квартиры. С целью предупреждения мародерства представителями полиции организовано круглосуточное дежурство дома по его периметру и в каждом из подъездов", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обследования места взрыва в доме в Фастове Киевской области утечки газа не обнаружили.