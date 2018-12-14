Вибух у Фастові: біля будинку розгорнуто 2 пункти обігріву

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

ДСНС розбирає завал на третьому поверсі будівлі

Біля будинку в Фастові, де стався вибух, розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання та психологічної допомоги постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Як повідомляється, ліквідація наслідків інцидент триває.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будівлі. Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання та психологічної допомоги постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За результатами попереднього огляду пошкодженого будинку, визначено, що права половина 4 та 5 під’їзду перебувають в аварійному стані, доступ жильців до помешкань заборонено.

Повідомляється, що водопостачання до будинку підключено, поступово проводиться підключення до електропостачання.

Також на 8 годину 15 грудня 2018 року заплановано проведення робіт з підключення будинку до газопостачання.

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт мешканцям 1-3 та частини 4 під’їзду буде надано дозвіл на повернення до власних квартир. З метою попередження мародерства представниками Нацполіції організовано цілодобове чергування будинку по його периметру та в кожному з під’їздів", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обстеження місця вибуху у будинку в Фастові Київської області витоку газу не виявили.