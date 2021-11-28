Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли второго погибшего

Один из пострадавших с переломом предплечья был госпитализирован, двое находятся в шоковом состоянии, после обследования они от госпитализации отказались.

Также уточняется, что из дома проведена эвакуация 54 человек.

"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных 2 заблокированных лиц с привлечением кинологической группы", - добавили в ведомстве.