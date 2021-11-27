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Взрыв дома в Новой Одессе: спасатели продолжают искать людей под завалами

Автор: Артур Родивилов

Под завалами дома в Новой Одессе Николаевской области могут оставаться двое заблокированных людей. Спасатели продолжают поиски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Продолжается поиск людей под завалами с привлечением кинологических групп ГСЧС. На месте взрыва работает тяжелая инженерная техника.

Аварийно-спасательные работы производятся непрерывно и организованы посменно. Развернуты палатки ГСЧС, пункт обогрева, палатка Красного Креста.

Отмечается, что к поискам привлечены 211 человек и 44 единицы техники: спасатели, психологи, кинологи, медики, нацгвардейцы, сотрудники полиции и коммунальных служб.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям. На месте работает штаб по ликвидации последствий взрыва.

Напомним, сегодня в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 50 жителей. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва.

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Взрыв