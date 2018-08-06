В Италии в ДТП погибли 11 мигрантов

Новости Происшествия 06.08.2018 - 18:15
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Авария произошла в итальянской провинции Пулья

В Италии в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли 11 мигрантов. Об этом сообщает bari.repubblica.it.

Также издание сообщает о троих пострадаших.

Сообщается, что два грузовых автомобиля столкнулись в итальянской провинции Пулья. По информации издания, один из грузовиков перевозил на открытой платформе людей.

Напомним, в конце июня в Греции произошло дорожно-транспортное происшествие с мигрантами, в результате чего погибли трое человек, еще 7 раненых. По данным полиции, автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов.

В результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос. Кроме того, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.

 

 

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Теги:  Италия,  Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС