В Италии в ДТП погибли 11 мигрантов
Авария произошла в итальянской провинции Пулья
В Италии в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли 11 мигрантов. Об этом сообщает bari.repubblica.it.
Также издание сообщает о троих пострадаших.
Сообщается, что два грузовых автомобиля столкнулись в итальянской провинции Пулья. По информации издания, один из грузовиков перевозил на открытой платформе людей.
Напомним, в конце июня в Греции произошло дорожно-транспортное происшествие с мигрантами, в результате чего погибли трое человек, еще 7 раненых. По данным полиции, автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов.
В результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос. Кроме того, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.