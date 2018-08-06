В Італії у ДТП загинули 11 мігрантів
Аварія сталася в італійській провінції Пулья
В Італії у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинули 11 мігрантів. Про це повідомляє bari.repubblica.it.
Також видання повідомляє про трьох потерпілих.
Повідомляється, що два вантажних автомобілі зіткнулися в італійській провінції Пулья. За інформацією видання, одна з вантажівок перевозила на відкритій платформі людей.
Нагадаємо, в кінці червня в Греції сталася дорожньо-транспортна пригода з мігрантами, в результаті чого загинули троє людей, ще 7 поранених. За даними поліції, автомобіль з італійськими реєстраційними номерами перевозив мігрантів без документів.
В результаті аварії двоє чоловіків загинули на місці, одна жінка загинула в лікарні міста Еврос. Крім того, семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих є одна людина, чий стан оцінюють як критичний. Також поранення отримали двоє дітей.