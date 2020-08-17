Взрыв в Бейруте: выдан ордер на арест главного таможенника Ливана

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/oliviermouss)

Ордер на арест выдали после многочасового допроса

Суд в Ливане по делу о взрыве в Бейруте выдал ордер на арест директора таможенной службы Бадри Дахера. Это первый высокопоставленный чиновник, которого привлекут к ответственности.

Об этом сообщает местное издание kataeb.org.

Сообщается, что суд выдал прямой ордер на арест Дахера после более чем четырехчасового допроса. Также сообщается, что следственный судья рассматривает возможность привлечь к ответственности генерального директора порта Бейрута Хасана Курайтема.

Отметим, мощнейший взрыв в Бейруте произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта, в результате погибли около 220 человек, из них один гражданин Украины. Более сотни человек считаются пропавшими без вести, еще более 6 тысяч пострадали. Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США присоединилось к расследованию взрыва в Бейруте по приглашению ливанских властей.

Всего в Бейруте прогремело два взрыва. Во время второго предположительно при сварочных работах взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которая в 2013 году была конфискована с судна Rhosus. Остались без жилья примерно 300 тысяч жителей столицы Ливана.

Тем не менее, не исключается версия террористического акта.