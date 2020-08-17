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Вибух у Бейруті: видано ордер на арешт головного митника Лівану

Бейрут, Понеділок 17 серпня 2020 16:48
Вибух у Бейруті: видано ордер на арешт головного митника Лівану
Фото: вибух у Бейруті (twitter.com/oliviermouss)
Автор: РБК-Україна

Ордер на арешт видали після багатогодинного допиту

Суд у Лівані у справі про вибух у Бейруті видав ордер на арешт директора митної служби Бадрі Дахера. Це перший високопоставлений чиновник, якого притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє місцеве видання kataeb.org.

Повідомляється, що суд видав прямий ордер на арешт Дахера після чотиригодинного допиту. Також повідомляється, що слідчий суддя розглядає можливість притягнути до відповідальності генерального директора порту Бейрута Хасана Курайтема.

Зазначимо, потужний вибух у Бейруті стався 4 серпня 2020 року в районі морського порту, у результаті загинули близько 220 осіб, з них один громадянин України. Більше сотні людей вважаються зниклими безвісти, ще понад 6 тисяч постраждали. Вибухова хвиля пошкодила десятки тисяч будівель в радіусі 10 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США приєдналися до розслідування вибуху в Бейруті на запрошення ліванської влади.

Загалом у Бейруті прогриміло два вибухи. Під час другого імовірно при зварювальних роботах вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, яка в 2013 році була конфіскована з судна Rhosus. Залишилися без житла приблизно 300 тисяч жителів столиці Лівану.

Тим не менш, не виключається версія терористичного акту.

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