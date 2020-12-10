Вибух в Бейруті: суд звинуватив прем'єра і трьох колишніх міністрів

Фото: на складі у порту Бейрута вибухнула селітра (YouTube)

Суд Лівану звинуватив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Хасана Діаба і трьох колишніх міністрів в недбалості у справі про вибух в порту Бейрута. Їх допитають з приводу попереджень про небезпеку зберігання селітри на складі.

Про це повідомляє ВВС.

Судові джерела повідомили, що на наступному тижні чотирьох чиновників допитають з приводу попереджень, які вони отримували в зв'язку з небезпечним зберіганням 2750 тонн аміачної селітри.

Нагадаємо, пожежа в порту Бейрута 5 серпня 2020 року почалася на 9-му складі і перекинулася на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

В результаті пожежі хімічна сполука детонувала, від вибуху загинули близько 200 осіб, серед них був громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар. У момент вибуху він виходив з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому.

Крім того, частина міста була знищена, потужний вибух завдав шкоди на суму 4,6 мільярди доларів.

РБК-Україна писало, що ліванські митники до цього відправили в судові органи шість документів, щоб перемістити селітру, але не отримали від них відповіді.