Взрыв автоцистерны в Киеве: полиция возбудила дело

Полиция возбудила дело по факту взрыва автоцистерны для перевозки газа в Киеве. Предварительно, взрыв автоцистерны произошел во время сварочных работ.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 8 лет.

"В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства и причины этого уголовного правонарушения", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня в Киеве произошел взрыв автоцистерны. В результате взрыва один человек погиб и еще один пострадал. На месте происшествия работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства и причины трагедии.

Также РБК-Украина писало о взрыве цистерны с хлором в Иране, в результате которого пострадали сотни людей.

Кроме того, недавно в развлекательном заведении в центре Тбилиси взорвался кислородный баллон, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.