ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Взрыв автомобиля в Ливерпуле квалифицировали как теракт

Новина українською →
Ливерпуль, Понедельник 15 ноября 2021 16:03
Взрыв автомобиля в Ливерпуле квалифицировали как теракт Фото: взрыв автомобиля в Ливерпуле квалифицировали как теракт (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерия Полищук

Полиция Великобритании квалифицировала взрыв автомобиля у больницы в Ливерпуле террористическим актом. При этом правоохранители арестовали четвертого подозреваемого в инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Полиция считает, что пассажир такси пронес в машину самодельное взрывное устройство, которое взорвалось, когда автомобиль подъехал к приемному покою Ливерпульской женской больницы.

По двум адресам были проведены обыски, и по одному из них были найдены "важные предметы".

По словам полиции, мотив инцидента "неясен", но полицейские полагают, что им известна личность пассажира такси.

Таксиста, которому удалось спастись после взрыва автомобиля, зовут Дэвид Перри. Он был выписан из больницы и сейчас восстанавливается дома.

Помощник главного констебля Расс Джексон из контртеррористической полиции Северо-Запада сказал, что расследование взрыва "продолжается в том же темпе".

Напомним, вчера в Ливерпуле произошел взрыв автомобиля вблизи госпиталя, в результате которого погиб один человек.

После взрыва полиция арестовала трех человек по подозрению в причастности к теракту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливерпуль Великобритания Взрыв Теракт
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают