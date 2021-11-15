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Вибух автомобіля в Ліверпулі кваліфікували як теракт

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Ліверпуль, Понеділок 15 листопада 2021 16:03
Вибух автомобіля в Ліверпулі кваліфікували як теракт Фото: вибух автомобіля в Ліверпулі кваліфікували як теракт (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція Великобританії кваліфікувала вибух автомобіля біля лікарні в Ліверпулі терористичним актом. При цьому правоохоронці заарештували четвертого підозрюваного в інциденті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Поліція вважає, що пасажир таксі проніс в машину саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли автомобіль під'їхав до приймального спокою ліверпульської жіночої лікарні.

За двома адресами були проведені обшуки, і по одному з них були знайдені "важливі предмети".

За словами поліції, мотив інциденту "неясний", але поліцейські вважають, що їм відома особистість пасажира таксі.

Таксиста, якому вдалося врятуватися після вибуху автомобіля, звуть Девід Перрі. Він був виписаний з лікарні і зараз відновлюється вдома.

Помічник головного констебля Расс Джексон з контртерористичної поліції Північного Заходу сказав, що розслідування вибуху "триває в тому ж темпі".

Нагадаємо, вчора у Ліверпулі стався вибух автомобіля поблизу госпіталю, в результаті якого загинула одна людина.

Після вибуху поліція заарештувала трьох осіб за підозрою в причетності до теракту.

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Ливерпуль Великобританія Вибух Теракт
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