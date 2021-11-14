В Англии взорвался автомобиль возле госпиталя, есть жертва
В английском городе Ливерпуль произошел взрыв автомобиля вблизи госпиталя. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что один человек погиб, а другой был доставлен в больницу, где ему оказывают помощь в связи с травмами, которые, к счастью, не представляют угрозы для жизни", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, к зданию больницы подъехало такси, после чего оно взорвалось.
Сотрудники контртеррористической службы ведут расследование "из осторожности", но детективы сказали, что они сохраняют "непредвзятое отношение" к причине взрыва.
Most likely a leaking fuel system, petrol could cause this— Andrew
A bomb would’ve split the body of the car apart & caused more damage to adjacent property & vehicles #Liverpool Women’s Hospital pic.twitter.com/0PmFHyCsiA