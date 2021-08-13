Взрыв автобуса в России: число пострадавших резко возросло, есть первая жертва

В России значительно возросло число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже. Сообщается о 19 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

В автобусе провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил мэр города. Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

"В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницу Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава.