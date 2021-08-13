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Вибух автобуса у Росії: кількість постраждалих різко зросла, є перша жертва

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Вороніж, П'ятниця 13 серпня 2021 08:49
Вибух автобуса у Росії: кількість постраждалих різко зросла, є перша жертва Фото: у Воронежі стався вибух в автобусі (t.me/karaulny)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії значно зросла кількість постраждалих в результаті вибуху автобусу у Воронежі. Повідомляється про 19 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

В автобусі провели перевірку рухомого складу громадського транспорту, підозрілих предметів не виявлено, повідомив мер міста. Слідство вважає технічну версію основною для вибуху автобуса в Воронежі.

"В результаті вибуху в пасажирському автобусі в Воронежі постраждали 19 осіб, одна людина загинула. Постраждалі доставлені в лікарні Воронежа з травмами різного ступеня тяжкості: стан трьох оцінюється лікарями як важкий, вісім осіб - в стані середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, вчора в Росії вибухнув пасажирський автобус, спочатку повідомили про 12 постраждалих.

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Вибух Російська Федерація
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