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В результаті вибуху автобомби в Афганістані постраждали 95 осіб

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 13:25
В результаті вибуху автобомби в Афганістані постраждали 95 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/HSajwanization)

Більшість поранених - цивільні особи

Унаслідок вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік від поліцейської дільниці у Кабулі в Афганістані постраждали не менше 95 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що автомобіль вибухнув, коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті у безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища.

"Машина вибухнула, коли її зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті. Поряд з поліцейською ділянкою, де стався теракт, знаходиться військове училище. МВС Афганістану спростував поширювані у соцмережах повідомлення про атаки озброєних бойовиків, що послідували услід за вибухом", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що про свою причетність до теракту заявило радикальний ісламістський рух "Талібан". Його представник повідомив, що метою атаки був "центр вербування ворогів".

Зазначимо, що вибух біля поліцейської дільниці став 16-м великим терактом у Кабулі з січня поточного року. Згідно з офіційними даними, в 15 попередніх загинули майже 100 людей і 600 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше на півдні Афганістану, у місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, у результаті якого дев'ять осіб загинули. 60 осіб отримали поранення. За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль. Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини. Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті нападу бойовиків на готель у провінції Бадгиз на сході Афганістану загинули щонайменше 8 осіб.

Також в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану були вбиті 19 осіб, у тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків.

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