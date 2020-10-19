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Взрыв авто в Афганистане: 14 человек погибли, 119 ранены

Автор: РБК-Украина

В Афганистане возле местного отделения полиции в провинции Гор взорвался автомобиль. В результате инцидента по меньшей мере 14 человек погибли, еще 119 - получили ранения.

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Об этом рассказал директор местного госпиталя, передает Радио Свобода.

Все погибшие были гражданскими, но среди раненых были 35 афганских силовиков.

Офис губернатора провинции Гор обвинил в нападении группировку Талибан.

Напомним, 5 октября в Афганистане напали на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмали. В результате инцидента погибли 8 человек и еще 38 человек получили ранения.

А 3 октября вблизи резиденции губернатора округа Ганихил в афганской провинции Нангархар взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

РБК-Украина писало, что в афганской провинции Газни террорист-смертник взорвал машину Humvee вблизи здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). В результате взрыва 7 человек погибли и еще более 40 пострадали.

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