Взорваны мосты и регулярные бои: какая ситуация в Северодонецке сегодня

Российские оккупанты разрушили три моста через Северский Донец, что еще более усложнило логистику. Однако, Северодонецк не потерял сообщение с контролируемой Украиной территорией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка.
"Россияне пытаются штурмовать город с нескольких направлений. Украинские военные контролируют промышленную зону и время от времени осуществляются мероприятия для вытеснения врага из центра города. Русские прокладывают дорогу трупами своих же солдат. Из-за подрыва мостов осложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются",- отметил Стрюк.
Сейчас гуманитарная ситуация в городе является критической. Еще в начале уличных боев в городе находились около 10 тысяч гражданских, однако их количество сегодня неизвестно.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты в ближайшее время могут перейти в наступление на Славянск с Изюмского направления
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