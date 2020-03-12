Взорванные годы: как война изменила жизнь детей на Донбассе

Дети на Донбассе растут на войне (фото: flickr.com osce_smmu)

Война на Донбассе оставила неизгладимый отпечаток на всех, кто живет в зоне боевых действий. Особенно на детях, которые родились в 2014 году, и уже шесть лет растут под шум падающих снарядов и трескотню пулеметов.

Под тот же "аккомпанемент" малыши прятались в подвалах детского сада, а теперь пойдут в школу. Как дети выживают на линии разграничения – в репортаже РБК-Украина.

Станица Луганская сейчас находится на самой линии фронта. Летом 2014 года поселок сильно пострадал от боевых действий. О тех временах до сих пор напоминают сгоревшие остовы кирпичных домов и посеченные осколками заборы.

В последние годы количество и интенсивность обстрелов существенно уменьшились. Многие местные жители начали возвращаться домой, пытаясь возобновить обычный распорядок жизни.

Более того, осенью прошлого года на этом участке состоялось разведение войск. Тогда был восстановлен разрушенный мост и открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) между подконтрольной и оккупированной частью Луганской области.

Эти события оживили поселок. Теперь у банкоматов тут собираются длинные очереди из пенсионеров, а между центром и мостовым переходом в "ЛНР" постоянно курсируют автобусы. При этом на улицах городка нередко можно встретить украинские флаги и национальную атрибутику.

Несмотря на близость линии фронта, в Станице Луганской продолжают работать школы и детские сады. Корреспондент РБК-Украина приехал в один из них, чтобы понять, чем живут местные детишки, ощутившие на себе все ужасы и страхи затянувшегося военного конфликта.

Детсад особого назначения

Внешне детсад мало чем отличается от аналогичных построек позднесоветской эпохи в других городах Украины. Серое кирпичное здание, несколько песочниц и площадок для игр, на которых разбросаны детские игрушки.

Приковывает взгляд первое существенное отличие – все окна наполовину перекрыты специальными панелями. Детсад располагается на "линии огня" и не раз попадал под обстрелы, которые, к счастью, не привели к человеческим жертвам.

Для безопасности окна дошкольного учреждения были заложены мешками с песком, но психологи обратили внимание персонала, что такая обстановка сильно давит на малышей.

Окна детсада прикрыли панелями от обстрелов (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Гуманитарные организации, в частности Международный комитет Красного Креста (МККК), нашли выход и разработали специальные сендвич-панели, которые закрепили на всех окнах. Учитывая, что эти панели закрывают только половину окна, детям на уроках разрешили отвечать сидя, чтобы не вставать и не подвергаться риску получить "шальную" пулю с улицы.

В самом садике учатся почти в 2,5 раза меньше детей, чем до войны. Заведующая Ольга Александровна говорит корреспонденту РБК-Украина, что сейчас к ним ходят 108 малышей, до 2014 года их было около 280.

Внутри садика обращает внимание на себя большое количество национальной атрибутики: флажки, гербы, портреты Шевченко и уголки народного быта. Воспитатели пытаются говорить с детьми на украинском языке, а они отвечают на суржике.

У дошкольников как раз идет обязательный урок по минной безопасности. Малыши, смирно сидя на маленьких стульчиках, внимательно слушают лекцию воспитательницы о разновидностях мин и боеприпасов.

Ажиотаж у ребят вызывает вопрос о том, как следует себя вести, если нашел в лесу мину.

– Надо быстренько убегать оттуда!

– Нет, надо позвать взрослого дядю, чтобы он посмотрел!

– Ни в коем случае нельзя трогать эту бомбу!, – наперебой тянут руки вверх и кричат дети.

Дети на занятии по минной безопасности (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

По данным ЮНИСЕФ от декабря 2019 года, за годы конфликта на востоке Украины пострадали около 430 тысяч детей. Жертвами взрывов мин и других боеприпасов стали 172 ребенка. Самый маленький из них – годовалая девочка.

Только в прошедшем году было зафиксировано 36 обстрелов школ в зоне конфликта. С начала войны были повреждены или разрушены более 750 учебных заведений.

Заведующая садиком в Станице Луганской говорит, что взрывоопасные предметы в этом регионе не редкость.

"Та у меня самой сын год назад нашел на площадке снаряд. Слава Богу, он был уже взорвавшийся", – рассказывает она.

Директор объясняет, что занятия по минной безопасности проводятся раз в три месяца. Также малышей учат быстро эвакуироваться в бомбоубежище в подвале садика. Для того, чтобы не спровоцировать панику или психологические проблемы эту процедуру проводят в формате игры.

"Они не боятся. Даже ясельная группа в этом участвует с удовольствием", - говорит Ольга Александровна.

На входе в бомбоубежище в нос ударяет затхлый запах подвального помещения. Низкий потолок, который не дает разогнуться в полный рост, гирлянды ржавых водопроводных труб и электрокабелей дополняют жутковатую атмосферу.

Несколько комнат подвала заставлены бутылями с водой, детскими стульчиками, карематами и наборами первой помощи. Также в бомбоубежище стоят два специальных пластиковых ведра-туалета.

Лучшее бомбоубежище Станицы Луганской находится в детсаде (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Директор садика говорит, что это лучшее бомбоубежище в Станице Луганской. По ее словам, во время обстрелов в нем прятались даже пограничники с ближайшего блокпоста.

В этот момент в детсад забегает группа подростков. Оказывается, второй этаж учреждения используют для занятий школьников.

"У нас 196 учеников, которые учатся в двух помещениях школы. Одно из них на втором этаже детсада", – объясняет директор школы Людмила Борисовна. Она также говорит, что до войны у них училось около 425 школьников.

И заведующая детсадом, и директор школы в один голос твердят, что пытаются сделать все возможное, чтоб дети не скучали в их поселке и не уезжали из Станицы. По их словам, уже работают кружки и секции по танцам, рисованию, спортивным играм.

Заведующая детским садиком Ольга Александровна (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Воспитатели жалуются, что на самом деле у детей в поселке очень мало развлечений, а ездить в Северодонецк – временную столицу Луганской области – очень долго (около 3 часов) и неудобно.

– Ну, какие тут у них развлечения? Ни цирка, ни спектаклей каких-то. Ничего нет!, – говорит с раздражением в голосе сотрудница детсада.

Мимо входа в бомбоубежище как раз проходит шеренга дошкольников. Дети ведут себя смирно, не хулиганят и не кричат. Они послушно "маршируют" за воспитателем, взявшись за руки.

Услышав "пока!" от журналистов, почти все дети молчат в ответ, но замыкающий колонну малыш в последний момент оборачивается и машет рукой в объектив фотокамеры.

Глубокие шрамы войны

Интенсивные боевые действия 2014-2015 годов тяжело сказались на здоровье маленьких жителей прифронтовых поселков. У малышей начали возникать не типичные для их возраста заболевания и психологические проблемы.

Жительница Станицы Луганской Виктория говорит, что дважды, забрав двух дочерей, в экстренном порядке уезжала из поселка в 2014 и 2016 годах во время сильных обстрелов. Первое попадание снаряда в крышу ее дома привело к психологическим проблемам у младшей дочери.

"Ей тогда было два годика. От взрыва снарядов она очень сильно перепугалась и долго не могла говорить. У нее диагностировали ЗПР (задержка психического развития, – ред.). Она и сейчас еще не конца восстановилась", – говорит мать, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

Виктория дважды с детьми покидала поселок из-за обстрелов (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

По словам 44-летней женщины, ее дочери трудно воспринимать информацию, и учителям приходится повторять ее по несколько раз. Несмотря на проблемы, девочка учится не плохо. Как подтверждение, все стены многокомнатного "казачьего" дома увешаны дипломами и грамотами за победы в конкурсах и соревнованиях.

Вторая дочь Виктории поступила в вуз в Харькове и приезжает в Станицу не так часто. Кроме младшей дочери сейчас на попечении матери остается внушительный домашний зверинец: пес, кот, попугай и морская свинка.

Больше всего жительницу Станицы Луганской волнует отсутствие работы в прифронтовом городке и несправедливые коммунальные платежи. Виктория подчеркивает, что теперь все ее силы направлены на то, чтобы дать дочерям шанс на другую жизнь – без взрывов и ночевок в подвалах.

Отправляемся из более-менее обустроенной Станицы в близлежащие села, где вместе с асфальтом заканчиваются дороги и инфраструктура. Тут в селе Петропавловка (до декоммунизации – Петровка) раньше проживало около пяти тысяч человек, но сейчас улицы населенного пункта практически пустынны.

Здесь живет мать троих детей Светлана. С началом войны она вынуждена была бежать из Луганска, захваченного боевиками. Женщина забрала с собой сына и двух дочерей, одна из которых с детства имеет инвалидность и передвигается на коляске. В условиях села Светлана, до этого типичный городской житель, нашла себе необычное занятие – фермерство.

Домашние животные помогают отвлечься от войны (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Получив финансовую помощь от Международного комитета Красного Креста (МККК) она организовала свой локальный бизнес. Купила и начала разводить гусей, кур, индюков, кроликов и коз. Последнее удачное приобретение – корова, которая не так давно родила теленка.

Все небольшие доходы от фермерского хозяйства Светлана тратит на детей.

"Хорошо, что теленок появился. Продам его и смогу дочери платье на выпускной купить. Она у меня умница, на всех олимпиадах выигрывает", – хвастается женщина, подсыпая корм кроликам в клетках.

Почти все животные без ограничений перемещаются по ее небольшому подворью. Заперты только кролики и корова, а любознательный черный козлик ни на шаг не отступает от нежданных визитеров. Между хлевом и домом стоит кресло-коляска дочери хозяйки.

По ее словам, ухаживать за ребенком с инвалидностью в селе на линии разграничения сложнее вдвойне. Отсутствует необходимая инфраструктура и медицинская помощь. Радует Светлану одно – в последнее время перестали сильно стрелять по округе поселка.

"Меня лично животные успокаивают, поработала около них целый день и не замечаешь тяжести", – говорит она.

Светлана растит дочь с инвалидностью в прифронтовом поселке (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Данные об увеличении случаев инвалидности и тяжелых болезней детей на Донбассе подтверждают и местные врачи. Ближайший к Петропавловке городок, где есть больница, это Счастье. Населенный пункт раньше часто подвергался обстрелам, но сейчас в нем относительно тихо.

Врачи жалуются на высокий процент заболеваемости среди местных.

"Существенно вырос процент людей с сахарным диабетом. При чем инсулинозависимость начали обнаруживать даже у детей! Причина? Стресс постоянный и экология", – сокрушается заведующая амбулаторией Инна Игоревна.

По данным ООН, в 15-километровой зоне вдоль линии разграничения на Донбассе живут почти 54 тысячи детей. Из них около 15 тысяч ежедневно посещают школы, расположенные в пяти километрах от линии фронта. Организация Объединенных Наций подчеркивает, что такие объекты часто становятся "мишенью" для обстрелов противоборствующих сторон.

Так, 10 марта под обстрел боевиков попала общеобразовательная школа в поселке Марьинка около Донецка. Оккупанты применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Детей в срочном порядке пришлось эвакуировать в бомбоубежище.