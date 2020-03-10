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Обстрел грузовика боевиками на Донбассе: один погибший и четверо раненых бойцов ООС

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 13:51
Обстрел грузовика боевиками на Донбассе: один погибший и четверо раненых бойцов ООС
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

С 9:30 трижды были обстреляны украинские позиции у населенного пункта Пески

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В Минобороны сообщили, что с 9:30 трижды были обстреляны украинские позиции у населенного пункта Пески.

"По состоянию на 12:30, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения", - говорится в сообщении.

На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, несколько часов назад пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что боевики в Донбассе обстреляли военный грузовой автомобиль с противотанкового ракетного комплекса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне в Донбассе. Он пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

До этого Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы никто не думал с ней воевать.

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