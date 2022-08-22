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Взорвали важный мост: ССО показали видео из Донецкой области

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Украина, Понедельник 22 августа 2022 20:32
Взорвали важный мост: ССО показали видео из Донецкой области Фото: ССО взорвали важный мост в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные несколько недель назад взорвали важный мост в Донецкой области, а видео этого смогли опубликовать только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские силы специальных операций уделяют большое внимание уничтожению логистики, путей снабжения и маневров российских оккупантов.

"Для этого воины ССО используют различные способы и осуществляют атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что несколько недель назад им удалось взорвать важный мост в Донецкой области и по объективным причинам видео продемонстрировали только сейчас.

Таким образом разрушенный мост стал для россиян преградой, а после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены.

Напомним, что ранее ССО дождались создания ударно-разведывательной группировки врага и ударили из гранатометов по скоплению живой силы.

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