Взорвали важный мост: ССО показали видео из Донецкой области
Украинские военные несколько недель назад взорвали важный мост в Донецкой области, а видео этого смогли опубликовать только сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские силы специальных операций уделяют большое внимание уничтожению логистики, путей снабжения и маневров российских оккупантов.
"Для этого воины ССО используют различные способы и осуществляют атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - говорится в сообщении.
Военные сообщают, что несколько недель назад им удалось взорвать важный мост в Донецкой области и по объективным причинам видео продемонстрировали только сейчас.
Таким образом разрушенный мост стал для россиян преградой, а после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены.
Напомним, что ранее ССО дождались создания ударно-разведывательной группировки врага и ударили из гранатометов по скоплению живой силы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.