Взломавшая Colonial Pipeline группа хакеров DarkSide объявила о свой ликвидации

Группа хакеров DarkSide, которой предписывают взлом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность. Ее участники сообщили своим коллегам, что испытывают давление со стороны правоохранителей.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию FireEye.

По данным издания, о ликвидации хакерская группа сообщила своим коллегам. Отмечается, что участники группы потеряли доступ к инфраструктуре, которую использовали для работы. Кроме того, на них оказывают давление правоохранители. В FireEye обратили внимание, что веб-сайт группы с четверга не работает. Специалисты компании уточнили, что хакерские сообщества после удачной атаки часто распускаются, но позже появляются под другим названием.